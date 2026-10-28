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Sambas

KAUNISSAS Ajak Pelajar Sambas Cegah Hoaks dan Radikalisme

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
PELAJAR DAN PEMUDA: Peserta workshop yang digelar KAUNISSAS di Hotel Pantura Jaya, Sambas, Rabu (28/10), mengikuti kegiatan penguatan karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan untuk mencegah intoleransi, ekstremisme, serta radikalisme.
PELAJAR DAN PEMUDA: Peserta workshop yang digelar KAUNISSAS di Hotel Pantura Jaya, Sambas, Rabu (28/10), mengikuti kegiatan penguatan karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan untuk mencegah intoleransi, ekstremisme, serta radikalisme.

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PONTIANAK POST – Keluarga Alumni Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (KAUNISSAS) mengajak pelajar dan pemuda memperkuat karakter, kecakapan bermedia sosial, serta wawasan kebangsaan untuk mencegah intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.

Ajakan itu disampaikan dalam workshop bertema “Mewujudkan Pelajar Berkarakter, Cerdas Digital, dan Berwawasan Kebangsaan guna Mencegah Intoleransi, Ekstremisme, dan Radikalisme” di Hotel Pantura Jaya, Sambas, Rabu (28/10).

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Kegiatan ini diikuti pelajar SMP dan SMA sederajat dari berbagai sekolah, mahasiswa sejumlah perguruan tinggi, perwakilan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Sambas.

Workshop menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan aktivis organisasi. Materi yang dibahas meliputi pembangunan karakter, integritas dan kepemimpinan pelajar, kecerdasan bermedia sosial serta upaya melawan hoaks, hingga penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan intoleransi, ekstremisme, serta radikalisme.

Ketua Umum KAUNISSAS, Zikriadi, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap persoalan moral dan pergaulan di kalangan pelajar dan pemuda. Maraknya perundungan di sekolah serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial juga menjadi perhatian.

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Menurutnya, kemudahan mengakses informasi digital perlu diimbangi kemampuan menyaring informasi dan pemahaman yang benar. Ia mengingatkan pentingnya belajar dengan bimbingan guru atau orang yang kompeten agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi keliru maupun ajaran yang menyesatkan.

Zikriadi juga menyoroti perilaku menyimpang di kalangan pemuda, seperti balap liar yang tidak pada tempatnya dan tawuran. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicegah melalui pembinaan karakter dan edukasi sejak dini.

“Teman-teman dari alumni berinisiatif mengadakan acara ini karena melihat kondisi sekarang, ada degradasi moral, akhlak, ataupun pergaulan di lingkungan pelajar dan pemuda,” ujarnya setelah membuka kegiatan.

Ia berharap peserta yang mewakili berbagai wilayah di Kabupaten Sambas dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada teman sebaya dan lingkungan masing-masing. Selain memberi kontribusi kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan perguruan tinggi kepada masyarakat.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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