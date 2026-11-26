PONTIANAK POST – Razia gabungan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sambas menemukan sejumlah barang yang berpotensi membahayakan keamanan di blok hunian warga binaan, Selasa (24/11) malam. Namun, hasil tes urine terhadap 30 warga binaan menunjukkan seluruhnya negatif narkotika.

Razia digelar Polres Sambas bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sambas dan petugas rutan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Sebanyak 106 personel gabungan diterjunkan dalam operasi yang dimulai pukul 23.00 WIB tersebut.

Advertisement Petugas menyisir tiga blok hunian laki-laki dan satu blok perempuan. Pemeriksaan menyasar narkotika, alat komunikasi, senjata tajam, serta barang terlarang lainnya.

Dari blok laki-laki, petugas menemukan 14 alat cukur, 13 sendok besi, tiga gunting, satu obeng, satu pisau, dan 35 korek api gas. Sementara di blok perempuan ditemukan delapan korek api, dua alat cukur, satu gunting, dan sembilan paku payung.

Seluruh barang temuan selanjutnya ditangani sesuai ketentuan pihak rutan.

Advertisement Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo melalui Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono mengatakan, razia tersebut merupakan upaya memperketat pengawasan sekaligus mencegah peredaran narkotika dan masuknya barang berbahaya ke lingkungan pemasyarakatan.

Pemeriksaan juga dilanjutkan dengan tes urine terhadap 30 warga binaan, terdiri atas 25 laki-laki dan lima perempuan. Hasilnya, seluruh peserta dinyatakan negatif narkotika.

Menurutnya, kerja sama kepolisian, BNNK, dan petugas pemasyarakatan diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Operasi yang dipimpin Kapolres Sambas bersama Kepala Rutan Kelas IIB Sambas Trian Pratikta itu berakhir pukul 02.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan kondusif.