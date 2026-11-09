Datangi DPRD, 289 Guru Non-ASN Sanggau Tagih Kepastian Status Pengangkatan 2027

PONTIANAK POST – Forum Advokasi Guru Non-ASN Kabupaten Sanggau meminta pemerintah memberikan kepastian dan kejelasan status bagi tenaga pendidik non-ASN pada 2027 mendatang. Sebanyak 289 guru non-ASN di Kabupaten Sanggau berharap dapat diperjuangkan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aspirasi tersebut disampaikan Koordinator Forum Advokasi Guru Non-ASN Kalimantan Barat perwakilan Kabupaten Sanggau, Arif Supriadi, usai melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Senin (9/11).

Dalam audiensi tersebut, Forum Advokasi Guru Non-ASN turut didampingi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sanggau. Mereka diterima untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai nasib dan status para guru non-ASN pada 2027.

Advertisement Baca Juga: Kabar Gembira Guru Sanggau! Kontrak PPPK Dipastikan Aman dan Diperpanjang Tanpa Mutasi

Arif menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Sanggau, khususnya Komisi IV, yang telah menerima serta memberikan perhatian terhadap aspirasi para guru non-ASN.

Dari hasil audiensi, pihaknya mendapatkan penjelasan bahwa pada 2027 mendatang diharapkan sudah ada kejelasan status melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

Advertisement “Kami akan kawal terus bagaimana proses ke depannya, khusus untuk guru yang terdata tahun 2024,” ujar Arif.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PGRI yang selama ini konsisten memberikan pendampingan. Apresiasi turut diberikan kepada Komisi IV DPRD Sanggau, Dinas Pendidikan, serta BKPSDM yang telah bersinergi dan bekerja sama dengan forum.

Berdasarkan data sementara, jumlah guru non-ASN di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai 289 orang. Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi kembali bersama Dinas Pendidikan karena data yang dihimpun masih mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA.

Arif menegaskan, hal utama yang diperjuangkan para guru adalah kepastian mekanisme penyelesaian status pada 2027. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan dan memperjuangkan pengangkatan menjadi ASN.

“Yang kami minta kejelasan di 2027, apakah otomatis atau seperti apa. Kawan-kawan juga meminta supaya diperjuangkan nanti di ASN pada 2027,” tegas Arif.