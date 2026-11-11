Nilai SAKIP Sanggau Masih B, Sekda Aswin Pacu OPD Raih Predikat BB

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan. Salah satu target yang dikejar adalah menaikkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat B menjadi BB.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Sanggau mengintensifkan asistensi dan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang masih memiliki nilai rendah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan asistensi evaluasi SAKIP dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mendorong OPD memenuhi seluruh indikator penilaian.

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“Dalam beberapa hari ini kita menjadwalkan asistensi untuk evaluasi SAKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk Pemerintah Sanggau,” ujar Aswin saat memimpin rapat evaluasi SAKIP di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (11/11).

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tahun 2025, nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tercatat 63,63 dengan predikat B.

Advertisement Dalam klasifikasi penilaian SAKIP, predikat B berada pada rentang nilai 60 hingga 70, BB di atas 70 hingga 80, sedangkan predikat A berada pada rentang lebih dari 80 hingga 100.

Aswin menilai capaian tersebut masih berpeluang ditingkatkan. Menurutnya, sejumlah OPD telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berhasil meraih predikat BB. “Seharusnya bisa kita angkat menjadi nilainya BB,” tegasnya.

Saat ini, tercatat enam OPD telah memperoleh predikat BB dengan nilai di atas 70. Keenamnya yakni Baperida dengan nilai 74,1, BPKAD 73,8, Inspektorat 73,6, BKPSDM 71,3, Dinas Sosial P3AKB 70,8, serta Disperindagkop UM 70,31.

Sementara itu, sebanyak 21 OPD masih berada pada kategori B dan 15 OPD lainnya memperoleh nilai di bawah 60 atau kategori C.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Sanggau. Aswin menyebutkan, asistensi akan difokuskan pada OPD yang capaian nilainya masih rendah, terutama dalam melengkapi data dan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian.