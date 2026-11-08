Prediksi Skor dan Lineup Java United vs Persib di Super League: Pangeran Waspada Ancaman Sang Mantan

PONTIANAK POST - Persib Bandung menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Java United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB (live Indosiar), dengan ancaman utama datang dari tiga mantan pemain Maung Bandung, yakni Ciro Alves, David da Silva, dan Gustavo Franca.

Pangeran Biru membawa modal kemenangan dalam kompetisi Asia, tetapi jadwal padat dan perjalanan panjang berpotensi memengaruhi kebugaran pemain, sedangkan Java United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk menjaga persaingan di papan atas sekaligus menguji konsistensi Java United yang sedang menunjukkan performa positif.

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Ciro Alves, David da Silva, dan Gustavo Franca menjadi perhatian khusus karena pernah berkontribusi dalam keberhasilan Persib meraih gelar juara kompetisi domestik.

Ciro dan David ikut mengantarkan Persib menjuarai kompetisi pada musim 2023/2024 dan 2024/2025, sedangkan Gustavo Franca menjadi bagian dari skuad juara musim 2024/2025.

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Catatan pertemuan melawan mantan klub juga membuat Ciro patut diwaspadai karena sudah pernah mencetak gol ke gawang Persib.

Sementara itu, Gustavo Franca pernah membantu timnya mencatatkan kemenangan 2-0 atas Persib di Stadion Kie Raha, Ternate, pada 14 Desember 2025.

Rekor Fabio Lefundes Menguntungkan Persib

Pelatih Java United, Fabio Lefundes, memiliki catatan kurang meyakinkan ketika menghadapi Persib saat menangani Borneo FC dan Persita Tangerang.

Bersama Borneo FC, Lefundes gagal mengalahkan Persib setelah timnya kalah 1-3 di Bandung dan bermain imbang 1-1 di Samarinda pada musim sebelumnya.

Ketika menangani Persita, hasilnya juga tidak lebih baik karena tim asuhannya kalah 1-3 pada 22 Desember 2024 dan bermain imbang 2-2 pada 16 Mei 2025.