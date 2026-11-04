Kapolda Kalbar Sambangi Singkawang, Ingatkan Enam Pesan Presiden

PONTIANAK POST – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengingatkan jajaran Polres Singkawang agar memegang teguh enam pesan Presiden kepada Polri. Pesan tersebut mencakup menjaga kepercayaan rakyat, dekat dengan masyarakat, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi, serta terus berbenah dan rendah hati.

Penekanan itu disampaikan Kapolda saat kunjungan kerja ke Polres Singkawang, Rabu (4/11). Ia menegaskan, Polri harus hadir sebagai bagian dari masyarakat dan memberikan manfaat nyata melalui setiap pelaksanaan tugas.

Advertisement Menurut Alberd, semangat Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan. Polri berasal dari masyarakat sehingga harus tumbuh bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.

Kapolda juga mengingatkan personel agar menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari pelanggaran hukum, serta menjaga sikap di ruang digital. Personel diminta bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, dan terus meningkatkan wawasan serta profesionalisme.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia dan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran. Seluruh personel juga diminta mendukung enam program prioritas Kapolda Kalbar, yakni menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman; menangani musuh bersama; menjaga stabilitas ekonomi; mendukung program prioritas Presiden; mengamankan sumber daya alam dan wilayah perbatasan serta tanggap bencana; dan memperkuat pembinaan internal.

Advertisement Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kalbar Ny. Vita Alberd. Rombongan disambut Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan bersama jajaran dan pengurus Bhayangkari.

Salah satu agenda kunjungan adalah meresmikan Rumah Doa Polres Singkawang melalui pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Kapolres menyampaikan, pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada Juni dan rampung Agustus 2026.

Rumah Doa disiapkan sebagai tempat ibadah bagi personel Polres Singkawang dan terbuka bagi masyarakat. Fasilitas ini diharapkan mendukung kehidupan beragama serta memperkuat toleransi.

Kapolda juga mengecek lingkungan markas komando dan menerima paparan kondisi kesatuan. Polres Singkawang saat ini membawahi lima polsek dengan 519 personel, dari kebutuhan sesuai daftar susunan personel (DSP) sebanyak 887 orang.