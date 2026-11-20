RSUD dr Abdul Aziz Singkawang Siapkan Layanan Cathlab dan Mammografi
Rencana pengembangan layanan itu disampaikan Staf Ahli Wali Kota Singkawang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Antin Suprihatin, saat menghadiri syukuran pelaksanaan akreditasi sekaligus peringatan HUT ke-39 RSUD dr Abdul Aziz, Kamis (19/11/2026).
Antin hadir mewakili Wali Kota Singkawang dan membacakan sambutan pemerintah kota. Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan akreditasi serta berharap rumah sakit terus meningkatkan mutu pelayanan.
Layanan Cathlab Permudah Akses Penanganan Jantung
Antin mengatakan, selama ini pasien yang membutuhkan tindakan kateterisasi jantung harus dirujuk ke rumah sakit di luar kota. Kondisi tersebut membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga tambahan bagi pasien maupun keluarga.
Dengan beroperasinya cathlab, warga Singkawang dan sekitarnya diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan dekat. Layanan itu juga diharapkan lebih terjangkau melalui pembiayaan BPJS Kesehatan.
Selain layanan jantung, RSUD dr Abdul Aziz akan segera membuka layanan mammografi untuk pemeriksaan dan deteksi dini kanker payudara.
Antin mengajak perempuan di Singkawang tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Menurut dia, deteksi dini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan masa depan.
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Akreditasi harus Berdampak pada Mutu Pelayanan
Dalam sambutannya, Antin menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-39 RSUD dr Abdul Aziz harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi, bukan sekadar seremoni tahunan.
Ia berharap rumah sakit terus memperkuat komitmen agar semakin maju dan dipercaya masyarakat.
Antin menegaskan, akreditasi bukan hanya sertifikat yang dipajang, melainkan bukti komitmen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola profesional.
“Sertifikat akreditasi akan semakin bermakna apabila masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” kata Antin.
Ia mengingatkan, pengembangan fasilitas kesehatan harus diikuti kesiapan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga medis, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta pemeliharaan peralatan.
“Jangan sampai kita hanya bangga karena memiliki fasilitas modern, tetapi belum mampu mengoptimalkan pemanfaatannya,” katanya.
Antin juga meminta seluruh pasien mendapatkan pelayanan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi.
Ia berharap RSUD dr Abdul Aziz menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Singkawang yang sehat, produktif, dan sejahtera.*