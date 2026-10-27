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Tekno

POCO X8s Resmi Meluncur, HP Ringkas Ini Punya Kamera Telefoto 50MP dan Baterai Jumbo

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
POCO X8s resmi meluncur dengan desain ringkas, layar OLED 6,35 inci 120Hz, chipset Snapdragon 7 Gen 4, serta kamera telefoto 50MP yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. (GSMARENA/AI)
POCO X8s resmi meluncur dengan desain ringkas, layar OLED 6,35 inci 120Hz, chipset Snapdragon 7 Gen 4, serta kamera telefoto 50MP yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. (GSMARENA/AI)

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PONTIANAK POST – POCO X8s resmi diperkenalkan untuk pasar global dengan membawa kombinasi spesifikasi yang menarik di kelasnya.

Smartphone terbaru dari POCO ini mengandalkan desain ringkas, layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, chipset Snapdragon 7 Gen 4, serta konfigurasi tiga kamera belakang.

Mengutip laporan GSMArena (26/10/2026), POCO X8s hadir dengan layar LTPO AMOLED berukuran 6,35 inci.

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Panel tersebut menawarkan resolusi 1,5K, refresh rate hingga 120Hz, dan tingkat kecerahan puncak mencapai 3.500 nits.

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Ukuran layar yang relatif ringkas menjadi salah satu daya tarik perangkat ini, terutama bagi pengguna yang menginginkan ponsel dengan spesifikasi modern tanpa dimensi terlalu besar.

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Layar AMOLED 120Hz dan Snapdragon 7 Gen 4

POCO X8s ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 4. Perangkat ini tersedia dalam dua konfigurasi memori, yakni RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB serta RAM 12GB dengan penyimpanan 512GB.

Kombinasi itu ditujukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari menjalankan berbagai aplikasi hingga menikmati konten multimedia. Ponsel ini juga menjalankan Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3.

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Dari sisi desain, layar memiliki bezel tipis sekitar 1,18 mm. Tampilan tersebut memberikan area pandang yang lebih luas tanpa membuat bodi ponsel terasa berlebihan.

Tiga Kamera Belakang, Ada Telefoto 50MP

Sektor fotografi menjadi salah satu keunggulan POCO X8s. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP dengan sensor Light Fusion 800, kamera telefoto 50MP, dan kamera ultrawide 8MP.

Kehadiran kamera telefoto memungkinkan pengguna mengambil foto dari jarak lebih jauh tanpa hanya mengandalkan pembesaran digital.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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