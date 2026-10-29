HONOR X8e Resmi Meluncur, Bawa Baterai 7.700 mAh dan Kamera 108 MP, Harganya Ramah di Kantong?

PONTIANAK POST – HONOR kembali meramaikan pasar smartphone dengan meluncurkan HONOR X8e 4G.

Ponsel terbaru ini menawarkan kombinasi baterai berkapasitas besar, kamera beresolusi tinggi, dan bodi tangguh yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari.

Mengutip Gizmochina (29/10), HONOR X8e hadir dengan sejumlah fitur menarik di kelasnya.

Advertisement Perangkat ini sudah tercantum di situs resmi HONOR Azerbaijan, sementara ketersediaannya di negara lain belum diumumkan.

Baterai Jumbo 7.700 mAh, Didukung Pengisian 45W

Advertisement Salah satu daya tarik utama HONOR X8e adalah baterai berkapasitas 7.700 mAh. Kapasitas ini tergolong besar dan berpotensi menunjang aktivitas pengguna yang membutuhkan daya tahan panjang, mulai dari bekerja hingga menikmati hiburan.

HONOR juga membekali perangkat ini dengan teknologi pengisian cepat 45W SuperCharge melalui kabel.

Dengan kombinasi tersebut, pengguna memiliki kapasitas baterai besar sekaligus dukungan pengisian daya yang lebih praktis.

Ketahanan bodinya turut menjadi perhatian. HONOR X8e mengantongi sertifikasi IP68, IP69, dan IP69K untuk perlindungan terhadap debu serta kondisi paparan air tertentu.

Perangkat ini juga diklaim mampu bertahan dari pengujian jatuh hingga ketinggian 2,5 meter dalam kondisi laboratorium.

Kamera 108 MP dan Layar 120 Hz

Di sektor fotografi, HONOR X8e mengandalkan kamera utama 108 MP dengan bukaan f/1.75. Kamera tersebut didampingi lensa tambahan, sedangkan bagian depan menggunakan kamera selfie 5 MP.