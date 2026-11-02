Bukan karena Jatuh! iPhone Duo Dilaporkan Retak saat Dipakai Normal, Ada Apa dengan Apple?

PONTIANAK POST - Masalah layar retak pada iPhone Duo, ponsel lipat pertama Apple, diduga lebih serius daripada yang disampaikan perusahaan.

Jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, menyebut jumlah perangkat yang mengalami kerusakan kemungkinan mencapai ribuan unit.

Gurman mengatakan telah melihat bukti kerusakan dari sejumlah pengguna.

Advertisement Baca Juga: iPhone 18e Disebut Meluncur pada 2027 Bawa Chip A20 2nm dan Kamera 48MP, Ini Bocoran Lengkapnya

Ia menegaskan, beberapa perangkat mengalami retak ketika digunakan secara normal, bukan semata-mata akibat kesalahan pemilik.

Apple sebelumnya mengakui adanya masalah pada layar bagian dalam iPhone Duo. Namun, perusahaan hanya menyebut kerusakan tersebut berdampak pada “sejumlah kecil” perangkat tanpa mengungkap angka pasti.

Advertisement Sejumlah pengguna melaporkan engsel iPhone Duo terasa semakin kaku ketika dibuka.

Kondisi itu kemudian disertai suara seperti benda retak dan munculnya garis kerusakan pada layar bagian dalam, terutama di sekitar lipatan.

Gurman menduga terdapat komponen engsel yang tidak berfungsi semestinya. Komponen tersebut kemungkinan menekan layar dari bagian bawah hingga menyebabkan panel mengalami kerusakan.

Temuan iFixit juga mengarah pada kemungkinan masalah di mekanisme engsel.

Dalam analisis pembongkaran dan simulasi perangkat, perusahaan reparasi itu mengidentifikasi dua kemungkinan, yakni batang penyangga bagian tengah tidak turun sepenuhnya ketika ponsel dilipat atau rel pemandu melengkung menekan panel.