PONTIANAK POST – Persaingan tablet kompak kelas premium semakin menarik dengan kehadiran Apple iPad Mini 8 dan RedMagic Astra 2.

Keduanya menawarkan spesifikasi kelas atas, tetapi memiliki fokus penggunaan yang berbeda.

Apple mengandalkan desain ringkas, ekosistem iPadOS, dan kemampuan produktivitas. Sementara itu, RedMagic Astra 2 lebih menonjolkan performa gaming, layar dengan refresh rate tinggi, serta kapasitas baterai besar.

Advertisement Baca Juga: Jangan Salah Beli Tablet! iPad Mini 8 dan Xiaomi Pad 7 Pro Punya Keunggulan yang Bikin Bingung

Dikutip dari Gizmochina, kedua tablet tersebut memiliki harga internasional sekitar Rp11,7 juta.

iPad Mini 8 menggunakan layar Super Retina XDR OLED berukuran 8,5 inci dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1.200 nits.

Advertisement Sebagai pesaing, RedMagic Astra 2 membawa panel OLED berukuran 9,06 inci. Layarnya mendukung refresh rate 185Hz dan kecerahan puncak 1.600 nits.

Keunggulan tersebut membuat RedMagic lebih menarik untuk bermain game. Sebaliknya, iPad Mini 8 menawarkan bodi lebih ringkas dengan bobot hanya 255 gram, sedangkan Astra 2 mencapai 363 gram.

Baca Juga: iPhone Duo Punya 3 Fitur Menarik yang Dinilai Cocok untuk iPad Masa Depan

Sektor performa menjadi salah satu daya tarik utama kedua perangkat.

iPad Mini 8 ditenagai Apple A20 Pro berbasis fabrikasi 2 nanometer. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 12 GB dan pilihan penyimpanan hingga 512 GB.

RedMagic Astra 2 mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan GPU Adreno 840. Konfigurasinya menawarkan RAM 12 GB hingga 16 GB serta penyimpanan maksimal 1 TB.