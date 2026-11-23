

PONTIANAK POST – Samsung Galaxy Watch generasi pertama yang dirilis pada 2018 mendapatkan kesempatan hidup kedua.

Seorang pengembang independen berhasil memasang sistem operasi Wear OS 3.5 pada smartwatch lawas tersebut, menggantikan Tizen yang menjadi sistem bawaan Samsung.

Terobosan ini memungkinkan Galaxy Watch lama mengakses Google Play, aplikasi Google, notifikasi ponsel, hingga asisten kecerdasan buatan Gemini.

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Dikutip dari Gadgets & Wearables, sistem tersebut menggunakan basis perangkat lunak Pixel Watch generasi pertama yang menjalankan Wear OS 3.5 berbasis Android 11.

Pengembang membangun kernel Linux 4.19 khusus untuk Galaxy Watch dengan tetap mempertahankan bootloader asli Samsung.

Advertisement Hasilnya bukan sekadar tampilan Wear OS yang meniru sistem Google. Tizen benar-benar digantikan dan Wear OS dapat dijalankan langsung pada perangkat.

Sejumlah komponen berhasil berfungsi, termasuk layar sentuh, tombol fisik, bezel putar, koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, GPS, mikrofon, speaker, serta pengisian daya nirkabel.

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Sensor kesehatan seperti detak jantung, penghitung langkah, akselerometer, giroskop, dan barometer juga dapat digunakan.

Menariknya, Gemini turut mendukung perintah suara dan akses melalui dua kali menekan tombol bagian bawah.

Kehadiran Wear OS membuka akses aplikasi yang sebelumnya tidak tersedia pada ekosistem Tizen.