

PONTIANAK POST – POCO X8 menawarkan daya tarik utama berupa baterai berkapasitas 8.340 mAh yang diklaim mampu menemani aktivitas pengguna lebih dari sehari.

Smartphone ini juga membawa layar AMOLED 6,83 inci, refresh rate 120Hz, serta prosesor Snapdragon 6s Gen 4.

POCO X8 dinilai cocok untuk pengguna yang mengutamakan daya tahan baterai dan kenyamanan aktivitas harian dibandingkan kemampuan fotografi maupun gaming kelas berat.

Salah satu keunggulan POCO X8 terletak pada baterai silikon-karbon berkapasitas 8.340 mAh.

Berdasarkan pengujian PCMark, perangkat ini mencatat daya tahan hingga 19 jam 41 menit.

Advertisement Dalam penggunaan sehari-hari, baterainya mampu bertahan hingga hari berikutnya untuk aktivitas seperti membuka media sosial, menonton video, dan berkomunikasi.

Pengisian daya didukung teknologi 67W HyperCharge.

POCO X8 menggunakan layar AMOLED 6,83 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 3.500 nits.

Perangkat ini juga dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2 serta memiliki sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K.

Untuk performa, POCO X8 mengandalkan Snapdragon 6s Gen 4 berbasis fabrikasi 4 nanometer.