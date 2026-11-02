Ramalan 4 Shio Paling Beruntung 2–8 November 2026: Ular dan Kuda Punya Peluang Besar

PONTIANAK POST – Memasuki pekan pertama November 2026, empat shio diprediksi memiliki peluang lebih baik dibandingkan lainnya.

Shio Ular, Kuda, Monyet, dan Ayam diperkirakan mendapat dukungan energi positif dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan sosial.

Prediksi tersebut merujuk pada artikel yang diterbitkan oleh The Times of India pada (31/10/2026). Artikel yang ditulis Neeraj Dhankher itu mengulas peruntungan 12 hewan dalam astrologi Tionghoa selama sepekan.

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1. Shio Ular: Kesempatan Karier Terbuka Lebar

Shio Ular menjadi salah satu yang diprediksi paling beruntung pekan ini. Selasa, 3 November, disebut sebagai hari yang mendukung pemilik shio Ular untuk mengajukan permintaan resmi, mengikuti wawancara kerja, atau membicarakan peluang profesional.

Advertisement Keberuntungan juga berpotensi datang melalui pertemuan dengan orang baru. Pada Jumat, 6 November, hubungan harmonis dengan shio Monyet dapat membuka jalan bagi tawaran kerja sama maupun informasi penting.

Meski begitu, pemilik shio Ular disarankan tidak terlalu cepat mengumumkan rencana sebelum seluruh urusan administrasi dan dokumen selesai.

2. Shio Kuda: Waktu Tepat Mengambil Langkah Penting

Shio Kuda juga masuk dalam daftar yang memiliki prospek menjanjikan. Rabu, 4 November, menjadi salah satu hari yang dianggap mendukung berbagai urusan pribadi.

Pemilik shio ini dapat memanfaatkan momentum untuk mengatur perjalanan, membicarakan persoalan yang tertunda, atau menyelesaikan kesalahpahaman.

Dukungan juga diperkirakan hadir melalui hubungan dengan shio Kambing pada Kamis, 5 November. Dalam pekerjaan, rekan atau kolega berpeluang memberikan bantuan yang dibutuhkan.

3. Shio Monyet: Dukungan dan Relasi Membawa Keuntungan

Bagi pemilik shio Monyet, keberuntungan pekan ini berkaitan erat dengan kerja sama. Hubungan dengan shio Naga dan Ular dinilai mendukung, terutama pada awal pekan.