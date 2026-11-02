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Zodiak

Nasib 12 Shio Sepanjang November 2026, Naga hingga Kuda Hadapi Perubahan Penting

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Penulis: Rafael B. Junior
Ilustrasi 12 simbol shio dalam astrologi Tiongkok untuk ramalan bulan November 2026. (FREEPIK)
Ilustrasi 12 simbol shio dalam astrologi Tiongkok untuk ramalan bulan November 2026. (FREEPIK)

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PONTIANAK POST - Bulan November 2026 diprediksi membawa beragam peluang dan tantangan bagi 12 shio dalam astrologi Tiongkok. Mulai dari perkembangan karier, hubungan sosial, keuangan, hingga rencana masa depan menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian.

Dikutip dari YourTango, dalam artikel yang ditulis Aria Gmitter pada 1 November 2026, November menjadi waktu untuk kembali memprioritaskan hal-hal penting menjelang pergantian tahun.

Beberapa hal yang disarankan untuk menjadi perhatian adalah keluarga, persiapan pajak, perjalanan, serta target yang ingin dicapai pada 2027.

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Artikel tersebut juga menyebut tanggal 3, 16, dan 28 November sebagai waktu ketika seseorang perlu berhati-hati agar tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Sementara itu, tanggal 14 dan 26 November dinilai cocok untuk membicarakan atau merencanakan perjalanan.

Bagi yang mulai menyusun komitmen untuk 2027, tanggal 9 dan 21 November disebut sebagai waktu yang mendukung perencanaan. Berikut ramalan lengkap 12 shio sepanjang November 2026.

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1. Shio Tikus: Peluang Karier dan Peningkatan Finansial

November diprediksi menjadi bulan yang cukup menjanjikan bagi perkembangan karier shio Tikus.

Menurut pembacaan YourTango, pemilik shio Tikus berpeluang mendapatkan perhatian lebih di lingkungan pekerjaan. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pertemuan mendadak, presentasi, atau tawaran untuk menyampaikan gagasan di hadapan orang lain.

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Sekitar 11 November menjadi salah satu tanggal yang disoroti. Tikus disarankan mempersiapkan diri karena kesempatan menunjukkan kemampuan profesional bisa datang tanpa banyak pemberitahuan.

Bulan ini juga dinilai cocok untuk memulai kanal YouTube atau membagikan pengetahuan melalui ruang publik. Pengalaman, termasuk kesalahan yang pernah dilakukan, dapat menjadi nilai tambah ketika mereka berbagi informasi.

Menjelang akhir bulan, aktivitas diperkirakan semakin padat. Karena itu, Tikus disarankan menyusun jadwal lebih awal agar tetap memiliki kendali atas waktu dan pekerjaannya.

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Editor : Rafael B. Junior
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