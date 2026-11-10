11.11 Bawa Keberuntungan! 4 Shio Ini Diprediksi Panen Hasil Kerja Keras

PONTIANAK POST - Tanggal 11 November 2026 diprediksi membawa kabar baik bagi empat shio. Tikus, Ular, Ayam, dan Kerbau disebut berpeluang menikmati hasil dari usaha yang selama ini mereka perjuangkan, mulai dari perkembangan pekerjaan hingga peluang keuangan.

Dikutip dari YourTango, Selasa (10/11/2026), keberuntungan tersebut dikaitkan dengan energi Earth Ox Full Day pada Rabu, 11 November 2026. Dalam astrologi China, Full Day diasosiasikan dengan kelimpahan dan pencapaian yang mulai terlihat setelah melalui proses panjang.

Energi Kerbau Tanah juga digambarkan sebagai simbol ketekunan dan kestabilan. Karena itu, keberuntungan pada hari tersebut tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi dapat berupa hasil nyata dari pekerjaan, perencanaan, dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya.

Advertisement Baca Juga: Tak Semua Bernasib Sama! Ini Ramalan 12 Shio pada Pekan Kedua November 2026

Berikut empat shio yang diprediksi memperoleh kesuksesan dan keberuntungan pada 11 November 2026.

1. Shio Tikus

Advertisement Shio Tikus diprediksi mulai melihat hasil dari ide atau proyek yang selama ini dikerjakan dengan penuh kesabaran.

Pada 11 November, energi Kerbau disebut dapat membantu Tikus berpikir lebih jernih. Mereka berpeluang menemukan perkembangan positif dari pekerjaan yang telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Salah satu hal penting bagi Tikus adalah tidak merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Mereka justru diprediksi memperoleh keberuntungan ketika bersedia menerima bantuan dari orang lain.

Selama ini, Tikus mungkin terbiasa memikul banyak tanggung jawab. Namun, dukungan dari rekan kerja atau orang terdekat dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan.

Kesuksesan pada hari tersebut bukan hanya berkaitan dengan hasil yang diperoleh, tetapi juga kemampuan Tikus untuk bekerja sama dan mempercayai orang lain.

2. Shio Ular

Shio Ular diprediksi memiliki peluang baik dalam mengatur keuangan pada 11 November 2026.