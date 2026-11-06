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Ekonomi

Kerja 1 Jam dalam Seminggu Sudah Dihitung Bukan Pengangguran, Ini Penjelasan BPS

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi pencari kerja.
Ilustrasi pencari kerja.

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PONTIANAK POST – Tidak harus bekerja selama delapan jam sehari untuk masuk dalam kategori penduduk bekerja.

Seseorang yang hanya bekerja selama satu jam dalam satu minggu pun sudah dapat dihitung sebagai pekerja dalam statistik ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut mengacu pada konsep Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

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Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa durasi kerja menjadi salah satu dasar pengelompokan penduduk bekerja.

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Meski demikian, status bekerja tidak otomatis menunjukkan seseorang memiliki pekerjaan penuh waktu.

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BPS membagi penduduk bekerja berdasarkan jumlah jam kerja dan kondisi mereka dalam mencari pekerjaan tambahan.

Tiga Kategori Pekerja Berdasarkan Jam Kerja

BPS mengelompokkan penduduk bekerja ke dalam tiga kategori. Pertama, pekerja penuh, yakni orang yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu.

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Kedua, pekerja paruh waktu, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Ketiga, setengah pengangguran. Kategori ini mencakup orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Edy menyampaikan bahwa jumlah pekerja formal Indonesia mencapai sekitar 62,25 juta orang pada Agustus 2026.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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