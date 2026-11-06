Antara Krisis Karakter, Pengangguran, dan Tanggung Jawab Kebangsaan*

Oleh: Dr. Bayu, M.Pd.*

SETIAP tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum bersejarah yang menegaskan pentingnya persatuan, identitas nasional, dan semangat perjuangan generasi muda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia.

‎Kini, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana generasi muda Indonesia mampu meneruskan semangat perjuangan tersebut di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks?

Advertisement Jika dahulu pemuda berjuang melawan kolonialisme dan membangun kesadaran kebangsaan, pemuda masa kini menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Persaingan dunia kerja, kesenjangan akses pendidikan, perkembangan kecerdasan buatan, penyebaran informasi palsu, krisis integritas, hingga melemahnya kepedulian sosial menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Tantangan pemuda hari ini bukan sekadar bagaimana menjadi generasi yang unggul, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa kemajuan yang diraih tidak kehilangan arah moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.

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Advertisement Tantangan Pengangguran dan Ketidakpastian Masa Depan

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi generasi muda adalah sulitnya memasuki dunia kerja. Persaingan semakin ketat, sementara kebutuhan industri terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi. Tidak sedikit anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 23,34 persen, sedangkan kelompok usia 20–24 tahun mencapai 14,35 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa transisi dari pendidikan menuju dunia kerja masih menjadi tantangan penting, khususnya bagi generasi muda yang baru memulai perjalanan kariernya.

Persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai akibat kurangnya usaha individu. Kualitas pendidikan, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan kesempatan juga turut menentukan keberhasilan pemuda dalam membangun masa depan. ‎Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan untuk memperluas pelatihan keterampilan, memperkuat pendidikan vokasi, mendorong kewirausahaan, serta membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif. ‎Pemuda juga perlu mengembangkan kemampuan beradaptasi, kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, dan literasi digital. Ijazah tetap penting, tetapi harus disertai kompetensi dan karakter yang memungkinkan seseorang berkembang di tengah perubahan zaman.

Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tantangan tersebut memiliki dimensi tersendiri. Potensi pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya lokal dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur, akses permodalan, pendampingan usaha, pendidikan yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi digital.