JAKARTA – Kabar positif datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait ancaman penurunan status pasar saham Indonesia. Penyedia indeks global tersebut dikabarkan membuka peluang untuk mempertimbangkan alternatif agar Indonesia tidak turun dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

Mengutip laporan Bloomberg, Senin (23/11/2026), CEO MSCI Henry Fernandez dan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan komunikasi melalui konferensi telepon pada 10 November 2026. Pembicaraan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut difasilitasi oleh pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

Dalam komunikasi tersebut, Fernandez disebut menyampaikan bahwa MSCI tidak serta-merta bermaksud menurunkan status pasar saham Indonesia. Sebaliknya, MSCI akan terus memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Advertisement Sejumlah persoalan menjadi perhatian MSCI, di antaranya independensi Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari afiliasi politik, peningkatan komunikasi dengan investor, serta kejelasan aturan mengenai High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi.

MSCI juga meminta kejelasan mengenai kriteria dan jadwal perubahan konstituen indeks LQ45 yang berisi 45 saham paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo disebut berjanji akan meningkatkan penegakan aturan. Namun, laporan Bloomberg belum merinci bentuk maupun jadwal pelaksanaan komitmen tersebut.

Advertisement Kabar mengenai peluang Indonesia terhindar dari penurunan status ini mendapat respons positif dari kalangan analis pasar modal. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, menilai komunikasi langsung Presiden dengan MSCI merupakan perkembangan positif dalam proses reformasi pasar modal Indonesia.

”Sikap itu jauh lebih konstruktif daripada respons awal yang menyebut MSCI hanya ingin menakut-nakuti Indonesia,” kata Liza dalam risetnya, Senin (23/11/2026).

Meski demikian, Liza mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan investor tidak cukup hanya dengan komunikasi dan pertemuan. Menurutnya, regulator harus menunjukkan komitmen nyata melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi pasar.

Ia menekankan pentingnya membongkar jaringan di balik coordinated trading, termasuk pengendali, penerima manfaat, hingga pihak yang diduga membiarkan praktik tersebut berlangsung.