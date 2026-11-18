PONTIANAK POST - Membantu mengasuh cucu merupakan salah satu bentuk dukungan nenek dan kakek kepada keluarga.

Namun, keterlibatan tersebut tetap membutuhkan batasan agar tidak menimbulkan perbedaan aturan di rumah.

Terlebih ketika orang tua dan nenek memiliki pandangan berbeda mengenai makanan, penggunaan gawai, hingga cara menegur anak. Dalam situasi seperti ini, siapa yang seharusnya menentukan aturan pengasuhan?

Advertisement Psikolog Rohmatul Fitri MPsi Psikolog menegaskan, nenek atau kakek boleh terlibat dalam mengurus cucu. Namun, mereka tidak boleh menggantikan posisi orang tua sebagai pengambil keputusan utama.

"Nenek atau kakek boleh terlibat dalam me-ngurus cucu, tetapi ja ngan me ng gantikan posisi orang tua sebagai pengambil kepu tusan utama," tegasnya, dikutip dari Jawapos.

Advertisement Kapan Keterlibatan Nenek Masih Wajar?

Menurut Fitri, ada sejumlah bentuk keterlibatan nenek atau kakek yang masih berada dalam batas sehat.

Di antaranya membantu menjaga cucu ketika orang tua bekerja, memberikan saran berdasarkan pengalaman tanpa memaksakan kehendak, serta mengikuti aturan yang telah disepakati orang tua.

Keterlibatan tersebut menjadi persoalan ketika nenek atau kakek sengaja melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang orang tua.

Misalnya, diam-diam memberikan makanan yang memang dilarang, menyalahkan orang tua ketika anak ditegur, hingga mengkritik cara orang tua mendidik anak di hadapan cucu.

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Pengalaman Bukan Alasan Mengabaikan Aturan

Perbedaan pandangan dalam pengasuhan sering berkaitan dengan pengalaman antargenerasi.