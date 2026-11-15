Kelor dan Bayam, Sayuran Kaya Nutrisi untuk Melengkapi Menu Sehari-hari

PONTIANAK POST - Memilih sayuran bergizi menjadi salah satu cara sederhana untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari.

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut daun kelor dan bayam, misalnya, mengandung vitamin, mineral, serat, serta sejumlah senyawa bioaktif.

Keduanya dapat diolah menjadi menu harian untuk mendampingi sumber protein seperti telur, ikan, dan daging.

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Daun kelor dikenal sebagai superfood

Advertisement Daun kelor atau moringa dikenal sebagai tanaman yang kaya kandungan nutrisi. Tanaman ini sering dikelompokkan sebagai superfood karena memiliki beragam vitamin, mineral, dan zat bioaktif.

Kelor mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Selain itu, terdapat mineral seperti kalsium, kalium, zat besi, dan magnesium.

Daun kelor juga mengandung protein nabati dengan sekitar 18 jenis asam amino esensial.

Sejumlah senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya antara lain quercetin, chlorogenic acid, dan beta-carotene.

Kandungan tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melawan radikal bebas.

Kombinasi vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif dalam kelor juga menjadi alasan sayuran ini banyak diperhatikan sebagai bagian dari pola makan bergizi.