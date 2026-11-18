PONTIANAK POST - Anak yang gemar bermain squishy perlu mendapat perhatian orang tua, terutama jika mainan yang digunakan diduga berkualitas rendah atau mengandung bahan kimia berbahaya.

Selain memperhatikan jenis mainannya, orang tua juga perlu mengenali perubahan kondisi kesehatan anak setelah bermain.

Paparan bahan kimia dari squishy dapat menimbulkan sejumlah gejala. Tanda-tandanya bisa berupa gangguan pada kulit dan mata, batuk, hingga gangguan pencernaan apabila bagian mainan tertelan.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Dokter Kelvin Arifin, yang membagikan edukasi kesehatan melalui Instagram @dr.kelvinarifin dan TikTok @kelvin.arifin2, menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai.

Batuk, Mata Merah, hingga Iritasi Kulit

Advertisement Paparan bahan kimia dari squishy dapat terjadi ketika zat dari material mainan menguap ke udara dan terhirup anak. Kontak langsung dengan kulit juga berpotensi menimbulkan reaksi.

Beberapa gejala yang dapat terlihat antara lain batuk atau gejala serangan asma pada anak yang memiliki riwayat asma. Selain itu, orang tua perlu memperhatikan kemerahan dan bentol pada kulit serta mata merah.

Gejala tersebut perlu dicermati, terutama jika muncul setelah anak bermain dengan squishy yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya.

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Waspadai Mual dan Muntah Jika Squishy Tertelan

Risiko paparan menjadi perhatian khusus ketika anak memasukkan mainan ke mulut atau menelan bagian dari squishy.

’’Jika squishy sampai tertelan, gejala yang muncul dapat berupa mual dan muntah, rasa terbakar pada mulut dan kerongkongan, hingga penurunan kesadaran. Anak dapat terlihat mengantuk sebagai salah satu tanda yang perlu diperhatikan,’’ ungkapnya.

Karena itu, orang tua perlu mengawasi kebiasaan anak saat bermain. Mainan tidak seharusnya dibiarkan menjadi benda yang digigit atau dimasukkan ke mulut.