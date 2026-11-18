PONTIANAK POST- Mengatur pola makan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu mengendalikan tekanan darah.

Bukan hanya mengurangi garam, pilihan bahan makanan sehari-hari juga perlu diperhatikan.

Makanan yang kaya serat, kalium, kalsium, magnesium, dan protein dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Sebaliknya, konsumsi garam, gula, serta lemak jenuh secara berlebihan perlu dibatasi.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut salah satu pola makan yang dikenal untuk membantu mengendalikan tekanan darah tinggi adalah Dietary Approaches to Stop Hypertension atau diet DASH.

Mengenal diet DASH untuk tekanan darah

Advertisement Diet DASH merupakan pendekatan pengaturan makanan yang dirancang untuk membantu menghentikan atau mengendalikan hipertensi.

Pola makan ini menekankan konsumsi bahan pangan alami dan membatasi makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, serta gula.

Pilihan makanan dalam diet DASH antara lain biji-bijian utuh, produk susu dan keju rendah lemak atau tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, serta minyak sayur.

Pola makan tersebut juga mengutamakan asupan kalium, kalsium, magnesium, serat, dan protein.

Dengan memperhatikan komposisi makanan, kebutuhan nutrisi tubuh tetap dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada makanan yang tinggi lemak atau garam.

Perbanyak biji-bijian utuh

Biji-bijian utuh menjadi salah satu kelompok makanan yang diperhatikan dalam diet DASH.