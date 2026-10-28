Pemkot Pontianak Arahkan Seluruh Pembayaran PAD Lewat Platform e-Ponti

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan agar seluruh proses pembayaran yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan dapat dilakukan melalui platform digital e-Ponti. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak mempercepat digitalisasi keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Edi mengatakan, saat ini Pemkot Pontianak tengah memproses penerapan pelayanan satu pintu agar transaksi yang berkaitan dengan pendapatan daerah dapat terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, pembayaran tidak hanya terpusat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga dapat diterapkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang mengelola penerimaan.

“Sudah saya arahkan agar ke depan seluruh proses pembayaran yang berkaitan dengan PAD bisa dilakukan melalui e-Ponti. Sekarang kita sedang memproses pelayanan satu pintu, sehingga sistem transaksi ini nantinya bisa diterapkan lebih luas di lingkungan Pemkot Pontianak,” ujarnya, Selasa (27/10).

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Menurut Edi, integrasi tersebut akan membuat proses transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan. Selain itu, sistem digital memungkinkan penerimaan daerah tercatat secara lebih terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap arus pendapatan.

Ia menjelaskan, salah satu manfaat utama dari penerapan sistem ini adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat dapat langsung masuk ke kas daerah melalui mekanisme yang terintegrasi. Dengan begitu, proses administrasi penerimaan dapat berlangsung lebih efisien dan meminimalkan potensi keterlambatan pencatatan transaksi.

Advertisement Edi berharap, pengembangan e-Ponti dapat menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola keuangan Pemkot Pontianak. Digitalisasi tidak hanya menyangkut kemudahan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga pembenahan sistem pengelolaan pendapatan agar lebih akuntabel.