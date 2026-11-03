Program PASTI Serahkan Dokumen Pembelajaran untuk Keberlanjutan Penurunan Stunting di Kalbar

PONTIANAK POST - Program PASTI (Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia) menyerahkan dokumen pembelajaran dan praktik baik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (3/11). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan program percepatan penurunan stunting meski masa pelaksanaannya telah berakhir.

Program yang dilaksanakan Yayasan Wahana Visi Indonesia bersama BKKBN, telah berjalan sejak Januari 2023 di empat kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Kubu Raya.

Communications Specialist PASTI Theresia Kristianingrum mengatakan selama pelaksanaannya, PASTI menjalankan tiga pendekatan utama, yaitu meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengedukasi remaja tentang pencegahan stunting, serta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

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Tercatat lebih dari 3.000 anak bawah dua tahun (baduta) berisiko stunting mengikuti intervensi Pos Gizi DASHAT. Sebanyak 60,4 persen peserta yang mengikuti program secara lengkap mengalami kenaikan berat badan hingga masuk kategori tumbuh normal.

Selain itu, lebih dari 4.000 remaja mendapatkan edukasi terkait stunting, dengan 416 orang di antaranya dilatih menjadi pendidik sebaya. Program ini juga meningkatkan kinerja TPPS Desa dari 42,5 persen pada 2025 menjadi 59,2 persen pada 2026.

Advertisement Sejumlah inovasi berbasis masyarakat turut dikembangkan, di antaranya peternakan ayam petelur dan kebun gizi untuk mendekatkan akses pangan bergizi bagi keluarga. Inovasi tersebut dikelola langsung oleh masyarakat desa.

Melalui penyerahan dokumen, modul, buku refleksi, dan dokumentasi praktik baik kepada pemerintah provinsi, PASTI berharap berbagai pengalaman dan inovasi yang telah dibangun dapat diintegrasikan dalam program pemerintah daerah.