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Metropolis

Bapperida Kalbar Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah Triwulan III 2026 dan Program Prioritas

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Kegiatan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Triwulan III 2026 di Kantor Bapperida Kalbar, Senin (2/11).
Kegiatan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Triwulan III 2026 di Kantor Bapperida Kalbar, Senin (2/11).

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PONTIANAK POST – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah hingga triwulan III 2026. Evaluasi tersebut mencakup capaian indikator kinerja perangkat daerah, program prioritas, hingga perkembangan kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Evaluasi dilakukan melalui Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Triwulan III 2026 di Kantor Bapperida Kalbar, Senin (2/11).

Rapat dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Kalbar Dimas Unda Wiranata. Kegiatan tersebut diikuti para perencana di lingkungan Bapperida serta melibatkan perangkat daerah, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemprov Kalbar.

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Pelaksanaan evaluasi dibagi berdasarkan jadwal masing-masing perangkat daerah. Pembahasan meliputi sejumlah indikator, di antaranya Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2026.

Selain itu, rapat mengevaluasi capaian program prioritas setiap perangkat daerah serta perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Tahun Anggaran 2026.

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Evaluasi ini merupakan bagian dari pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah agar program yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2026 dapat berjalan sesuai target melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun 2026. (mse/r)

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Editor : Rafael B. Junior
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