IGD RSUD Soedarso Pontianak Kelebihan Kapasitas, Layani hingga 100 Pasien Setiap Hari

PONTIANAK POST - Tingginya jumlah pasien yang membutuhkan penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak membuat kapasitas pelayanan rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut semakin terbebani. Dengan kapasitas sekitar 25 tempat tidur, IGD rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar itu rata-rata menerima 80 hingga 100 pasien setiap hari.

Kondisi tersebut menyebabkan kepadatan pelayanan hingga terjadi kelebihan kapasitas (overcapacity). Dampaknya, waktu tunggu pasien menjadi lebih lama dari target yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan kegawatdaruratan.

Direktur RSUD Soedarso, Hary Agung Tjahyadi mengatakan, persoalan kepadatan dan lamanya waktu tunggu di IGD menjadi salah satu masukan masyarakat yang mengemuka dalam forum komunikasi publik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi melalui pembenahan kapasitas rumah sakit maupun sistem rujukan pasien.

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“Secara kapasitas memang tempat tidur di IGD Soedarso ini sekitar 25 tempat tidur. Namun, rata-rata dalam satu hari sekitar 80 sampai 100 pasien masuk melalui IGD. Sehingga tingkat kepadatannya sangat tinggi atau overcapacity, yang menyebabkan waktu tunggunya melebihi target yang sudah ditentukan dalam layanan kegawatdaruratan,” ujarnya.

Hary menjelaskan, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas tempat tidur rawat inap. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan pasien dari IGD ke ruang perawatan sehingga tidak terlalu lama menempati tempat tidur di unit kegawatdaruratan.

Advertisement Selain persoalan kapasitas, pembenahan sistem rujukan berjenjang juga menjadi perhatian. Hary mengungkapkan, hampir 50 persen pasien yang datang ke IGD RSUD Soedarso sebenarnya memiliki tingkat keparahan penyakit (severity level) yang masih memungkinkan ditangani rumah sakit tipe C.

Padahal, sebagai rumah sakit kelas A, RSUD Soedarso diharapkan lebih memprioritaskan pasien dengan tingkat keparahan penyakit level 2 dan 3. Sementara pasien dengan level 1 masih dapat memperoleh penanganan di rumah sakit jejaring yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya.

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“Sekarang ini masih berebut antara level 2, dan 3 dengan level 1, yang seharusnya bisa dilayani di rumah sakit jejaring kita. Ini perlu perbaikan tata kelola rujukan,” jelasnya.

Dia menilai, pemahaman masyarakat mengenai sistem rujukan juga perlu ditingkatkan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh pelayanan sesuai tingkat keparahan penyakit. Dengan demikian, tidak seluruh pasien harus langsung mendatangi RSUD Soedarso.

Menurut Hary, pengendalian rujukan langsung secara bertahap dapat membantu mengurangi beban pelayanan di IGD. Terlebih, rumah sakit tipe C di kabupaten/kota sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Kalbar.