Golkar Kalbar Bantah Isu Munaslub, Ichfany Tegaskan Kader Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil

PONTIANAK POST - DPD Partai Golkar Kalimantan Barat menegaskan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Di tengah beredarnya isu penyadapan yang dikaitkan dengan Bahlil dan kabar rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Golkar Kalbar meminta kader tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Ketua DPD Golkar Kalbar, Ichfany, ST menyebut kabar mengenai agenda Munaslub yang beredar di media sosial tidak benar. Ia memastikan konsolidasi internal partai tetap berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Penegasan tersebut disampaikan Ichfany di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Kayong Utara.

“Kami dari Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat sangat menyayangkan pemberitaan beberapa hari ini yang mengait-ngaitkan Ketua Umum kami, Bapak Bahlil Lahadalia, dengan pemberitaan penyadapan,” kata Ichfany via telepon, Sabtu(7/11).

Ia juga secara tegas membantah kabar mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. “Terkait pemberitaan yang beredar di media sosial tentang agenda Munaslub, dengan tegas kami sampaikan bahwa berita itu hoaks dan tidak benar. Kondisi kita hari ini solid tanpa batas dan selalu melakukan konsolidasi hingga ke bawah,” ujarnya.

Advertisement Menurut Ichfany, penguatan organisasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kepengurusan provinsi maupun kabupaten/kota. Konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa diperlukan untuk menjaga koordinasi serta memastikan seluruh kader bergerak dalam satu arah.

Ia meminta seluruh kader Golkar di Kalimantan Barat menjaga kekompakan dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

Selain memperkuat struktur partai, Ichfany menekankan pentingnya membangun kedekatan dengan masyarakat. Kader diminta aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan yang dihadapi warga. “Pesan kami kepada seluruh kader tetap sama, jaga soliditas, lakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah, dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka,” tutupnya.