Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Golkar Kalbar Bantah Isu Munaslub, Ichfany Tegaskan Kader Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil

D
Penulis: Deny Hamdani
Ketua DPD Golkar Kalbar, Ichfany, ST.
Ketua DPD Golkar Kalbar, Ichfany, ST.

Advertisement

PONTIANAK POST - DPD Partai Golkar Kalimantan Barat menegaskan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Di tengah beredarnya isu penyadapan yang dikaitkan dengan Bahlil dan kabar rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Golkar Kalbar meminta kader tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Ketua DPD Golkar Kalbar, Ichfany, ST menyebut kabar mengenai agenda Munaslub yang beredar di media sosial tidak benar. Ia memastikan konsolidasi internal partai tetap berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. 

Penegasan tersebut disampaikan Ichfany di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Kayong Utara.

Advertisement

Baca Juga: Usai Musda, Golkar Sekadau Bidik Lompatan Politik: Enam Kursi DPRD

“Kami dari Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat sangat menyayangkan pemberitaan beberapa hari ini yang mengait-ngaitkan Ketua Umum kami, Bapak Bahlil Lahadalia, dengan pemberitaan penyadapan,” kata Ichfany via telepon, Sabtu(7/11).

Ia juga secara tegas membantah kabar mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. “Terkait pemberitaan yang beredar di media sosial tentang agenda Munaslub, dengan tegas kami sampaikan bahwa berita itu hoaks dan tidak benar. Kondisi kita hari ini solid tanpa batas dan selalu melakukan konsolidasi hingga ke bawah,” ujarnya.

Advertisement

Menurut Ichfany, penguatan organisasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kepengurusan provinsi maupun kabupaten/kota. Konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa diperlukan untuk menjaga koordinasi serta memastikan seluruh kader bergerak dalam satu arah. 

Ia meminta seluruh kader Golkar di Kalimantan Barat menjaga kekompakan dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

Selain memperkuat struktur partai, Ichfany menekankan pentingnya membangun kedekatan dengan masyarakat. Kader diminta aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan yang dihadapi warga. “Pesan kami kepada seluruh kader tetap sama, jaga soliditas, lakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah, dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka,” tutupnya.

Penegasan Golkar Kalbar tersebut disampaikan di tengah dinamika pemberitaan nasional yang mengaitkan Ketum Bahlil Lahadalia dengan isu nasional. Ichfany menegaskan, dinamika informasi tersebut tidak mengubah sikap dan soliditas organisasi Golkar di Kalimantan Barat.(den)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Beri Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom Lewat FGD DPD RI

Beri Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Dukung Raperda Tata Kelola Kratom Lewat FGD DPD RI

Kemenkum Kalbar dukung pembentukan Raperda Tata Kelola Kratom melalui FGD DPD RI guna berikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha.

DPD RI Soroti Layanan Pertanahan dan Adminduk di Kalbar, Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum

DPD RI Soroti Layanan Pertanahan dan Adminduk di Kalbar, Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum

DPD RI soroti layanan pertanahan dan adminduk di Kalbar, dorong transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga.

Golkar Kalbar Targetkan Musda 14 DPD Kabupaten/Kota Tuntas 2026, Sekadau Dipimpin Fransiskus Ason

Golkar Kalbar Targetkan Musda 14 DPD Kabupaten/Kota Tuntas 2026, Sekadau Dipimpin Fransiskus Ason

DPD Golkar Kalbar menargetkan Musda 14 kabupaten/kota tuntas pada 2026. Fransiskus Ason juga ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Sekadau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer