Kemenkum Kalbar Uji 23 Calon Peserta Program MagangHub Gelombang III Tahun 2026 Secara Virtual

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuka pintu bagi talenta muda melalui seleksi ketat Program MagangHub Gelombang III Tahun 2026. Sebanyak 23 calon peserta bersaing memperebutkan posisi strategis pada formasi perencana dan kearsipan melalui tahapan wawancara pada Jumat (6/11).

Proses penjaringan kandidat ini dilangsungkan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas Zoom Meeting sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Tahapan seleksi substansi ini tidak sekadar menguji teori, melainkan dirancang khusus untuk mengukur kedalaman kompetensi, integritas, serta kesiapan mental para pelamar sebelum terjun langsung ke dunia birokrasi.

Jalannya sesi wawancara dikomandoi langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ferry Indrawan. Ia didampingi oleh tim penguji mumpuni yang terdiri atas Iwan Pramori selaku Analis Anggaran Muda, serta Hendri Budi Iskanto (Analis SDM Ahli Madya) dan Budi Prasetio (Pengolah Data Informasi) yang dipercaya membedah kapasitas peserta formasi kearsipan.

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Agar penilaian berjalan lebih berfokus, agenda wawancara ini dipecah menjadi dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat siang. Sesi pembuka diperuntukkan bagi enam pelamar formasi perencana yang dipandu oleh moderator Ariani Wisesa, sementara sesi kedua bertugas menguji 17 kandidat kearsipan di bawah arahan moderator Rika Irmasary.

Selama proses pengujian berlangsung, tim panitia menerapkan pendekatan diskusi dua arah yang dipadukan dengan pemecahan ragam studi kasus. Metode interaktif ini sengaja dipilih guna memotret kecakapan berpikir kritis sekaligus mengukur kelincahan respons peserta saat dihadapkan pada realitas pelayanan publik yang sangat dinamis.

Advertisement Lebih dari sekadar kecakapan teknis, panelis juga menggali sejauh mana para kandidat memahami tugas pokok dan fungsi instansi tempat mereka bernaung kelak. Aspek kecerdasan emosional, gaya komunikasi, hingga komitmen pengabdian menjadi indikator krusial dalam menentukan apakah kandidat siap beradaptasi dengan budaya kerja di Kanwil Kemenkum Kalbar.

Secara keseluruhan, rangkaian wawancara penjaringan ini berlangsung kondusif dan diwarnai oleh antusiasme tinggi dari para peserta. Selanjutnya, panitia bersiap menggelar tahapan seleksi lanjutan pada 9 dan 10 November 2026 untuk menguji pelamar di formasi analis hukum, bidang kekayaan intelektual, penyuluh hukum, hingga pengelola Barang Milik Negara (BMN).