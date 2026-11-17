Pembukaan kegiatan Untan Entrepreneurship Festival 2026, di Pontianak, Kalbar, Selasa (17/11/2026). (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST – Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak memperluas kompetisi rintisan usaha atau startup ke tingkat Kalimantan Barat melalui Untan Entrepreneurship Festival 2026. Ajang ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota, dengan 131 proposal usaha yang masuk ke panitia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 tim terpilih menjadi finalis dan akan bersaing pada babak grand final.

"Untuk kompetisi ini, kami menerima 131 proposal yang masuk. Dari jumlah tersebut, terpilih 12 tim yang sekarang menjadi finalis," kata Ketua Panitia Untan Entrepreneurship Festival 2026 Dr Joshua Fernando di Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement Joshua menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yang lebih berfokus pada lingkungan kampus. Kali ini, panitia membuka kesempatan bagi peserta dari seluruh wilayah Kalbar.

Bahkan, peserta dari Kabupaten Ketapang turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

Menurut Joshua, keterlibatan peserta dari berbagai daerah menjadi perkembangan positif dalam upaya memperluas jangkauan kompetisi kewirausahaan mahasiswa.

Tiga Rangkaian Kegiatan

Untan Entrepreneurship Festival 2026 menghadirkan tiga rangkaian kegiatan, yakni Untan Startup Competition, pameran kewirausahaan, dan seminar kewirausahaan.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari dan terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum.

Joshua mengatakan, stan pameran kewirausahaan diisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan mahasiswa Untan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mendapat ruang untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk yang mereka kembangkan.

Dorong Anak Muda Kembangkan Usaha

Joshua berharap festival tersebut dapat mendorong generasi muda menjadi pelopor kewirausahaan melalui ide dan inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurut dia, pengembangan usaha oleh anak muda juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah apabila dilakukan secara serius dan berkelanjutan.