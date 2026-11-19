PONTIANAK POST – Kondisi jalan berlubang di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Pontianak, menjadi salah satu perhatian jajaran Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dalam Operasi Zebra Kapuas 2026. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi membahayakan pengendara dan memicu kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengidentifikasi potensi kerawanan tersebut, Satgas Preventif Operasi Zebra Kapuas 2026 melakukan pengecekan kelaikan jalan (ramp check) sekaligus pengamanan jalur di kawasan tersebut, Rabu (18/11).

Advertisement Pemeriksaan dilakukan untuk memetakan sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain kondisi fisik jalan, petugas juga memperhatikan titik rawan kecelakaan serta ketersediaan dan kondisi rambu-rambu lalu lintas.

Kegiatan di lapangan dipimpin Perwira Pengendali (Padal) Iptu Tony Diaz yang juga menjabat Kasubsatgas Patwal Satgas Preventif. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi kecelakaan dengan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum menimbulkan korban.

"Langkah ini merupakan upaya nyata kepolisian untuk meminimalisasi faktor risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi infrastruktur maupun kelalaian pengguna jalan. Kami ingin memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berkendara," ujar Tony di lokasi kegiatan.

Advertisement Menurut dia, kondisi infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan risiko kecelakaan. Karena itu, pengecekan jalur dilakukan untuk mengetahui titik-titik yang membutuhkan perhatian khusus.

Kasatgas Humas Operasi Zebra Kapuas 2026 AKBP Prinanto mengatakan, operasi tahun ini mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan preventif. Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan.

Dia menegaskan, Operasi Zebra tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran melalui tilang. Upaya pencegahan dan pengurangan fatalitas korban kecelakaan juga menjadi perhatian utama.

"Operasi Zebra Kapuas tidak semata-mata berorientasi pada penindakan tilang, melainkan bagaimana kita bersama-sama menekan fatalitas korban kecelakaan. Melalui pengecekan kondisi jalan dan patroli preventif yang masif oleh rekan-rekan Satgas, kami berharap potensi kecelakaan dapat dicegah sejak dini," tegas Prinanto.