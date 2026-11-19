Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono berdialog dengan perwakilan komunitas ambulans, pengemudi ojek daring, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di Kopi Koe, Jalan Sungai Raya Dalam, Rabu (18/11). Kegiatan mendukung Program 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat yang digagas Kapolri Suyudi Ario Seto. (POLDA KALBAR)

PONTIANAK POST – Pembenahan kepolisian tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat, kemudahan pelayanan, dan keberanian menindak anggota yang menyalahgunakan kewenangan juga menjadi ukuran kepercayaan publik terhadap Polri.

Advertisement Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat yang digelar Polda Kalimantan Barat (Kalbar) di Kopi Koe, Jalan Sungai Raya Dalam, Rabu (18/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bertajuk 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat.

Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono memimpin kegiatan yang mempertemukan kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat. Hadir mendampingi, Dirbinmas Polda Kalbar Kombes Pol Juda Trisno Tampubolon, Kasubdit Kamsel, Kasubdit Binpolmas, serta sejumlah pejabat utama Polda Kalbar.

Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan organisasi kemasyarakatan, komunitas ambulans, pengemudi ojek daring, komunitas otomotif, dan sejumlah tamu undangan.

Advertisement Hindarsono mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang komunikasi dan dialog terbuka antara kepolisian dengan masyarakat. Melalui pertemuan langsung, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat disampaikan dan dicarikan solusi bersama.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kepemimpinan Kapolri Suyudi yang mengusung doktrin Polisi Bersama Masyarakat. Dalam pemaparan program kerjanya di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi menempatkan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, penguatan pengawasan, serta kedekatan dengan masyarakat sebagai agenda pembenahan Polri.

Program 100 hari tersebut dibagi dalam tiga tahapan. Pada 30 hari pertama, Polri melakukan pemetaan kondisi aktual dan membangun data dasar. Hari ke-31 hingga ke-60 diarahkan untuk menguji perbaikan, sedangkan hari ke-61 sampai ke-100 digunakan untuk memperlihatkan hasil sekaligus mengoreksi kekurangan.

Enam prioritas yang dipaparkan Suyudi mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran.