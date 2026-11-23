PONTIANAK POST – Empat bakal calon Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) periode 2027–2031 sepakat menjaga integritas, etika akademik, dan persaingan sehat dalam proses pemilihan pimpinan universitas. Komitmen itu dituangkan dalam ikrar bersama setelah Senat Untan menetapkan empat bakal calon dan melakukan pencabutan nomor urut, Senin (23/11).

Ikrar tersebut menjadi penegasan agar proses pemilihan tidak diwarnai politik uang, fitnah, ujaran kebencian, maupun tindakan yang mencederai etika akademik. Para bakal calon juga sepakat mengutamakan persatuan dan stabilitas sivitas akademika di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Advertisement Ketua Panitia Pemilihan Rektor Untan, Jumadi, mengatakan penetapan empat bakal calon dilakukan melalui rapat Senat Untan. Seluruh bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dinyatakan dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Empat bakal calon tersebut yakni Prof. Eddy Suratman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nomor urut satu, Prof. Rustamaji dari Fakultas Teknik (FT) nomor urut dua, Prof. Gusti Hardiansyah dari Fakultas Kehutanan nomor urut tiga, serta Prof. Oramahi dari Fakultas Kehutanan nomor urut empat.

Sesuai tata tertib pemilihan, jumlah minimal bakal calon yang harus terpenuhi sebanyak empat orang. Jika jumlah tersebut belum tercapai, penjaringan dapat diperpanjang hingga 27 November. Namun, karena empat bakal calon telah memenuhi persyaratan, tahapan pemilihan dapat berlanjut sesuai jadwal.

Advertisement Ikrar yang ditandatangani pada 23 November 2026 itu juga memuat komitmen para bakal calon untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menyatakan kesediaan mematuhi peraturan perundang-undangan, Statuta Untan, serta Peraturan Senat Untan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Selain menjaga proses pemilihan berlangsung jujur, adil, bermartabat, dan transparan, para bakal calon juga berkomitmen menerima dengan lapang dada siapa pun yang nantinya terpilih secara sah sebagai Rektor Untan periode 2027–2031.

Tiga Bakal Calon Disaring Januari

Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari 2027. Keempat bakal calon akan menyampaikan visi dan misi di hadapan Senat Untan serta undangan dari luar senat.