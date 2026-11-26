Pemkot Pontianak menerapkan kontainer sampah terpilah sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan 30 pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempercepat penanganan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP). Dua daerah di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak, termasuk dalam program tersebut.

Advertisement Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Sesditjen Bina Bangda) Kemendagri, Maddaremmeng, mengatakan produksi sampah di Indonesia mencapai 65 juta ton setiap tahun. Namun, sampah yang dapat dikelola baru sekitar 30 persen dari total tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Program LSDP di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/11).

Menurut Maddaremmeng, kondisi pengelolaan sampah saat ini berpotensi membuat seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia penuh pada 2028 atau paling lambat 2030.

Advertisement "Sudah ditetapkan 30 daerah yang difokuskan menjadi daerah penanganan melalui program LSDP. Makanya kita berlomba-lomba berkontribusi untuk mengurangi sampah," ujarnya.

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Melalui program LSDP, pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan 190 unit tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), 30 unit tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan teknologi refuse-derived fuel (RDF), serta 11 unit TPST pengomposan.

Sebanyak 30 daerah peserta tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Di Sumatera, antara lain Kabupaten Toba, Aceh Tamiang, dan Lahat. Di Jawa, program ini melibatkan Kabupaten Lebak, Brebes, Lumajang, serta Kota Malang.

Sementara di Kalimantan, daerah yang terlibat adalah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kapuas. Untuk wilayah Sulawesi, terdapat Kota Kendari, Kota Palu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Toraja Utara. Adapun di Nusa Tenggara, program ini melibatkan Kabupaten Lombok.