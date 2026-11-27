PONTIANAK POST – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengingatkan agar penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kalbar dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak berkepentingan. Sekda terpilih diharapkan mampu menjaga profesionalisme birokrasi sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang seimbang antara pemerintah provinsi dan DPRD.

Heri menilai, posisi Sekda sangat strategis karena menjadi penggerak administrasi pemerintahan sekaligus koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, pejabat yang nantinya ditetapkan harus memiliki integritas, independensi, kapasitas manajerial, serta kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga.

Ia mengapresiasi proses seleksi terbuka yang telah menghasilkan tiga kandidat, yakni Iskandar Zulkarnain, Ahmad Priyono, dan Natalia. Menurutnya, keterbukaan panitia seleksi (pansel) menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian jabatan berlangsung transparan.

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"Pertama, yang perlu kita apresiasi adalah keterbukaan dari pansel. Artinya, kemandirian dan transparansi dalam proses seleksi ini sudah terlihat," kata Heri yang juga anggota DPRD Kalbar dapil Kota Pontianak ini.

Meski ketiganya dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi, Heri mengingatkan bahwa penetapan satu nama harus mengacu pada indikator penilaian yang objektif.

Advertisement Ia bahkan berharap Iskandar Zulkarnain, yang menjabat Kepala Dinas PUPR Kalbar, dapat ditetapkan apabila memang memperoleh nilai tertinggi dalam proses seleksi.

"Ujungnya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga tiga nama ini diusulkan untuk kemudian ditetapkan sebagai Sekda definitif. Kalau memang berdasarkan penilaian, yang memperoleh nilai tertinggi seharusnya ditetapkan. Tetapi kalau ada pertimbangan lain, tentu harus benar-benar dipertimbangkan secara objektif," ujarnya.

Selain persoalan penetapan, Heri menekankan pentingnya independensi Sekda dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan. Menurutnya, meskipun secara struktur berada di bawah gubernur, Sekda tetap harus bekerja berdasarkan sistem, mekanisme, dan ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan agar kedudukan Sekda di bawah gubernur tidak membuat profesionalisme dan tata kelola administrasi pemerintahan kehilangan independensinya.

"Jangan sampai karena posisinya berada di bawah gubernur, kemudian persoalan administrasi dan sistem pemerintahan daerah justru kehilangan profesionalismenya. Keseimbangan ini harus dijaga," tegasnya.