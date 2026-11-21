PONTIANAK POST - Integrasi data nelayan melalui sistem XStar-Kusuka diharapkan memperbaiki penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Upaya ini juga menjadi langkah untuk memperkuat transparansi dan pengawasan sekaligus mempermudah nelayan kecil mendapatkan bahan bakar untuk melaut.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyatakan terlibat aktif dalam pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi melalui Kelompok Kerja Optimalisasi Sistem Distribusi BBM Bersubsidi Nelayan yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Chief Executive Officer IOJI Stephanie Juwana mengatakan, integrasi data nelayan melalui XStar-Kusuka yang diluncurkan di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, menjadi salah satu upaya memperkuat sistem penyaluran BBM bersubsidi.

Advertisement "Integrasi Data Nelayan melalui XStar-Kusuka yang diluncurkan hari ini di Cirebon merupakan salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan," kata Stephanie.

Dalam kelompok kerja tersebut, IOJI menjalankan fungsi sekretariat, termasuk memfasilitasi koordinasi antarlembaga, memantau pelaksanaan program, serta menyusun masukan dan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.

Stephanie menjelaskan, harga BBM menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap biaya operasional nelayan saat melaut. Karena itu, ketersediaan BBM bersubsidi dinilai penting untuk menekan pengeluaran operasional dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan kecil.

Advertisement "Harga BBM adalah salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi biaya operasional nelayan untuk melaut. Oleh karena itu, BBM bersubsidi sangatlah penting, karena membantu menekan biaya operasional serendah-rendahnya, dan diharapkan berkontribusi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil," ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses verifikasi data nelayan dilakukan secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan dapat menjangkau penerima yang tepat.

"Sekaligus, memperkuat transparansi dan pengawasan guna meminimalkan risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Stephanie.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq berharap integrasi data nelayan untuk BBM subsidi melalui XStar-Kusuka dapat mengatasi berbagai kendala distribusi yang selama ini dihadapi nelayan.