PONTIANAK POST - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama di daerah rawan banjir dan tanah longsor. Seluruh jajaran kementerian diminta bersiaga untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat.

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Instruksi tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dengan memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memiliki risiko banjir dan longsor.

Advertisement “Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, kepala satuan kerja (Kasatker), serta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk selalu siaga, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh. Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain menyiagakan personel, Kementerian PU mempercepat normalisasi sungai dan muara untuk mengembalikan kapasitas tampung aliran air. Langkah ini dilakukan guna mengurangi potensi luapan air ketika hujan turun.