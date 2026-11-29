PONTIANAK POST – Pemerintah menargetkan 48 juta kepala keluarga (KK) masuk dalam layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki akurasi data sekaligus mencegah bantuan sosial salah sasaran.

Hingga saat ini, hampir 28 juta KK telah terdaftar dalam sistem tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) masih mengejar pendaftaran puluhan juta keluarga lainnya dengan melibatkan hampir dua juta relawan.

Advertisement Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah ingin seluruh warga tercatat dalam sistem digital perlindungan sosial agar proses pendataan dan penentuan penerima bantuan semakin akurat.

“Intinya adalah kita ingin semua warga masuk dalam layanan sistem digital kita sehingga data yang kita dapatkan lebih akurat,” kata Saifullah Yusuf di Kediri, Minggu (29/11).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan penguatan Perlinsos Digital merupakan bagian dari konsolidasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement Kebutuhan pembenahan data menjadi penting setelah evaluasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 2024 menunjukkan sekitar 40 persen data dinilai belum akurat. Ketidaktepatan data berisiko membuat bantuan diterima warga yang tidak lagi memenuhi syarat, sementara masyarakat yang membutuhkan justru tidak terjangkau.

Warga Bisa Daftar, Usul, dan Sanggah

Melalui Perlinsos Digital, pemerintah menerapkan dua mekanisme utama. Pertama, melakukan registrasi ulang terhadap seluruh penerima bantuan sosial. Kedua, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon penerima manfaat.

Dengan mekanisme ini, pendataan tidak hanya bergantung pada daftar penerima yang sudah dimiliki pemerintah. Masyarakat juga diberi ruang untuk mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan maupun menyanggah penerima yang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria.