Oleh: Ma'ruf Zahran Sabran*

AMBIL bagian takaran yang sudah ditakar Tuhan untukmu; sungguh, itulah kebahagiaan saat tidak menyelisihi kehendak-Nya. Sakit rasanya ketika dirimu melawan noktah takdir-Nya. Kembalikan diri kepada kehendak-Nya, reposisi sesuai dengan karakter perjanjian primordial dengan-Nya, niscaya engkau temukan diri sejati-mu. Menang bila ditetapkan sebagai pemenang, terimalah dengan kesyukuran. Kalah bila ditetapkan kalah, terimalah dengan kesabaran dan ketenangan. Bukan memaksakan kehendak, lalu diri tertabrak, jatuh ke jurang nista tiada berkesudahan (neraka). Perintah implisit dari-Nya ialah:

"Katakanlah, 'Inilah jalan-Ku (jalan Allah), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan argumen yang nyata. Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.'" (QS. Yusuf: 108)

Advertisement Teladan perjalanan hidup Nabi Yusuf adalah melaksanakan skenario Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Rencana Allah telah disusun terlebih dahulu di langit, sebelum Dia terapkan di bumi, meskipun harus dibuang ke dalam sumur yang gelap, hingga akhirnya menjadi Raja Mesir yang adil dan bijaksana.

Teladan perjalanan hidup Nabi Yunus AS juga melaksanakan skenario Allah SWT, meskipun harus dibuang ke laut lalu ditelan ikan nun, hidup di perut ikan selama empat puluh malam dalam kegelapan dan kedalaman laut. Selama di dalam perut ikan, apakah makanan dan minuman bagi nutrisi tubuh Nabi Yunus?

Selama Nabi Yunus masih menggantungkan diri pada nutrisi jasmani, pasti Nabi Yunus sudah lama mati. Pelajaran terbesar bagi umat yang hidup di ujung masa hari ini: semakin kuat ketergantungan kepada pangan, sementara dunia sekarang mengalami krisis pangan sehingga stok pangan terbatas, hanya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan dihemat, ketika ketahanan pangan suatu negara hanya mampu bertahan sekitar 30 sampai 50 tahun saja. Demikian pula cadangan minyak dan gas bumi yang memiliki masa sampai batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, ledakan jumlah penduduk semakin bertambah; setiap satu menit, lahir bayi baru di dunia sebanyak 250 bayi dari kandungan para ibunya.

Advertisement Jangan takut! Hidup itu suci bila berada dalam kehidupan orang-orang baik. Orang baik bukan berarti tidak pernah berbuat dosa; mereka pernah terkhilaf berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, namun mereka iringi dengan tobat nasuha. Kekayaan itu baik bila berada di tangan orang baik. Jabatan itu baik bila berada di tangan orang baik. Ajaran Islam bukan anti-dunia, bukan pula anti-harta, tapi jadikan dunia dan harta sebagai jembatan untuk meraih kesenangan hidup di akhirat kelak di surga-Nya.

Artinya, ajakan dunia jangan selalu diperturutkan, kecuali setelah melewati pertimbangan dan seleksi ketat. Boleh jadi, tawaran jabatan merupakan bentuk fitnah tersembunyi. Boleh jadi, keberlimpahan harta adalah musibah bagi agama, misalnya sibuk mengurus dunia sehingga kewajiban salat terabaikan. Sebaliknya, tidak menjabat membuat taat kepada Tuhan lebih leluasa. Tidak disibukkan oleh harta karena ketiadaan (don't have), membuat seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk bertafakur, bertadakur, dan bertadabur Al-Qur'an. Bahkan wafat sekalipun tetap menjadi kebaikan bagi orang-orang bertakwa.

Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang agama, dunia, akhirat, hidup, dan mati, yang semuanya adalah kebaikan:

"Wahai Allah, Tuhan kami. Perbaikilah agama kami, karena agama adalah tempat kami berpegang teguh. Perbaikilah dunia kami, karena dunia adalah tempat kami mencari nafkah. Perbaikilah akhirat kami, karena akhirat adalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan bagi setiap langkah kami. Dan jadikanlah kematian sebagai penghapus dosa-dosa kami."