Oleh: Dr. Sulaiman, S.Sos., M.Si*

SETIAP tahun, lebih dari satu juta sarjana baru dilepas ke pasar kerja, tetapi ironisnya, pengangguran terdidik masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Di tengah gempuran disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang kian masif, gelar akademik seolah kehilangan taringnya jika hanya berhenti sebagai selembar ijazah. Perguruan tinggi kita kini berada di persimpangan jalan: apakah ia sekadar pabrik pencetak tenaga kerja, ataukah mercusuar peradaban yang menerangi persoalan bangsa?

Kampus tidak boleh terjebak menjadi menara gading yang megah namun terisolasi dari denyut nadi kehidupan rakyat. Di tengah momentum bonus demografi dan tantangan ketimpangan sosial yang nyata, perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral untuk hadir sebagai motor penggerak kemajuan. Karena itu, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dimaknai ulang bukan sekadar kewajiban administratif dosen atau syarat kelulusan mahasiswa. Ketika sekat antara ruang kuliah dan realitas sosial diruntuhkan, ketiga dharma ini menjadi napas perjuangan yang mampu melahirkan sumber inspirasi sekaligus solusi bagi negeri. Tanpa keberanian melangkah keluar dari zona nyaman akademik, ilmu pengetahuan hanya akan menjadi hiasan intelektual yang jauh dari harapan publik.

Advertisement Pilar pertama, pengajaran, menuntut transformasi mendasar dari sekadar menghafal teori menuju pembentukan nalar kritis dan empati sosial. Di era ketika mesin mampu menjawab hampir segala pertanyaan faktual dalam hitungan detik, ruang kuliah harus berevolusi menjadi ruang dialog yang memanusiakan manusia.

Pengalaman pembelajaran berbasis proyek nyata dan kolaborasi lintas disiplin membuktikan bahwa mahasiswa tumbuh jauh lebih tangguh ketika dihadapkan langsung pada kompleksitas masalah di lapangan. Ruang kelas pun perlu terbuka bagi para praktisi dan tokoh masyarakat agar teori akademik bersenyawa dengan realitas kehidupan. Dosen hadir bukan sebagai diktator ilmu, melainkan mentor yang memantik rasa ingin tahu, kepekaan etis, serta keberanian berinovasi sehingga kampus melahirkan generasi pencipta jalan keluar.

Pilar kedua, penelitian, perlu dibebaskan dari sekadar perburuan angka kredit dan tumpukan jurnal yang berdebu di rak perpustakaan. Kita patut berbangga atas meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dalam beberapa tahun terakhir, namun tantangan sesungguhnya terletak pada hilirisasi riset tersebut agar menyentuh kehidupan warga. Indonesia adalah laboratorium alam dan sosial yang luar biasa kaya untuk dieksplorasi demi kesejahteraan bersama.

Advertisement Bayangkan dampaknya ketika riset kolaboratif mahasiswa dan dosen difokuskan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, seperti menciptakan alat penjernih air sederhana bertenaga surya bagi warga pesisir atau meracik pupuk organik dari limbah pertanian untuk menekan biaya produksi petani. Dukungan kemitraan dengan pemerintah daerah serta industri lokal akan memastikan inovasi tersebut tidak berhenti sebagai purwarupa semata, melainkan benar-benar diproduksi untuk memperkokoh kemandirian bangsa.

Pilar ketiga, pengabdian kepada masyarakat, merupakan muara dari seluruh proses intelektual di kampus. Selama ini, kegiatan pengabdian terkadang terjebak pada rutinitas seremonial sesaat, seperti datang ke desa, memasang spanduk kegiatan, lalu pulang tanpa meninggalkan perubahan berarti. Padahal, esensi sejati dari pengabdian adalah pemberdayaan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Ketika sivitas akademika turun tangan mendampingi pelaku usaha mikro untuk melek literasi keuangan digital, atau bekerja bersama warga dalam mengelola sampah rumah tangga menjadi bernilai ekonomis, terjadi pertukaran ilmu dua arah yang sangat berharga. Pendampingan yang konsisten dan terukur meski semester telah berakhir membuat mahasiswa belajar ketangguhan hidup dari warga, sementara masyarakat memperoleh akses pengetahuan untuk berdaya secara mandiri.

Pada akhirnya, kemuliaan sebuah perguruan tinggi tidak diukur dari seberapa megah arsitektur gedungnya, melainkan seberapa luas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Tri Dharma bukanlah tiga kotak terpisah, melainkan satu kesatuan ekosistem yang saling menghidupi: pengajaran melahirkan pemikir kritis, penelitian merumuskan solusi inovatif, dan pengabdian memastikan solusi tersebut membumi. Agar inspirasi ini terus menyala, dibutuhkan keberanian untuk memangkas belenggu birokrasi kampus yang kaku, mereformasi indikator penilaian kinerja akademisi agar lebih menghargai dampak sosial, serta memperkuat sinergi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha.