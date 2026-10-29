Canggih Banget! Yamaha Augur 155 Punya Lampu Adaptif dan Panel Instrumen TFT
PONTIANAK POST – Yamaha Augur 155 menjadi salah satu skuter matik premium yang menarik perhatian berkat desain futuristik dan teknologi pencahayaan yang tidak biasa.
Dipasarkan di Taiwan, motor bermesin 155 cc ini menawarkan fitur yang membuatnya berbeda dari skutik Yamaha lain seperti NMAX dan Aerox.
Laporan GreatBiker (25/10) meyebut Yamaha Augur 155 masih menjadi bagian dari jajaran skutik premium Yamaha Taiwan.
Model ini juga tersedia dalam beberapa pilihan warna, termasuk edisi khusus Dawn White dengan sentuhan aksen yang lebih eksklusif.
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Hingga kini, Yamaha belum mengumumkan rencana resmi untuk membawa Augur 155 ke pasar Indonesia.
Lampu Depan Bisa Membantu Saat Menikung
Salah satu fitur unggulan Yamaha Augur 155 adalah Yamaha Lean Light Assist (Y-LLA).
Teknologi ini memungkinkan lampu tambahan menyala secara otomatis ketika motor miring saat melewati tikungan.
Intensitas pencahayaan disesuaikan dengan sudut kemiringan kendaraan, kemudian sistem akan mematikan lampu bantuan ketika motor kembali tegak.
Fitur ini dirancang untuk membantu memperluas area pandang pengendara saat berkendara malam hari.
Augur 155 juga dilengkapi teknologi Y-AU yang memungkinkan pengendara mengubah temperatur warna lampu utama LED, dari nuansa putih hingga warna yang lebih hangat sesuai kebutuhan.