PONTIANAK POST - Memindahkan anggrek ke pot baru membutuhkan kehati-hatian. Akar tanaman yang melekat kuat pada pot atau media tanam bisa rusak jika dilepaskan dengan cara ditarik paksa.

Karena itu, proses repotting sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Selain memperhatikan waktu pemindahan, pemilik anggrek juga perlu memeriksa kondisi akar sebelum memasangnya kembali di media baru.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, pemilik SemestaKoe Garden, Leni Marchamah, menyarankan repotting dilakukan ketika tunas baru mulai tumbuh dan akar baru mulai muncul.

Pada fase tersebut, akar dapat lebih mudah beradaptasi dengan media baru.

Baca Juga: Kenali Tanda Akar dan Media Tanam Anggrek Perlu Segera Diganti

Advertisement Jangan langsung menarik anggrek dari pot

Saat mengeluarkan tanaman, jangan langsung menarik anggrek dari wadahnya. Jika akar melekat kuat pada pot atau media, basahi terlebih dahulu agar lebih lentur.

Cara melepaskannya juga dapat disesuaikan dengan jenis pot. Pot plastik bisa sedikit ditekan atau dipotong. Sementara itu, pot kayu perlu dibasahi agar akar lebih mudah dilepaskan.

Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kerusakan akar selama proses pemindahan.

Periksa akar sebelum dipasang kembali

Setelah anggrek berhasil dikeluarkan, periksa kondisi akarnya. Tidak semua akar perlu dipotong. Bagian yang masih sehat sebaiknya tetap dipertahankan.

Sebaliknya, akar yang benar-benar mati, kosong, lembek, atau busuk perlu dibuang.