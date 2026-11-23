PONTIANAK POST - Bunga krisan yang rontok, disusul daun dan batang mengering, kerap membuat pemilik tanaman mengira krisan telah mati.

Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi tanda tanaman sedang memasuki fase istirahat setelah berbunga.

Krisan termasuk tanaman tahunan yang dapat mengalami penurunan aktivitas pertumbuhan setelah melewati masa berbunga.

Advertisement Meski bagian atas tanaman mengering, akar dan pangkal batangnya masih mungkin menyimpan energi untuk menumbuhkan tunas baru.

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Penghobi tanaman hias sekaligus penjual bunga krisan dan aneka tanaman, Ilma Khoirunnisak, menjelaskan bahwa kondisi akar dan pangkal batang menjadi bagian penting untuk menentukan apakah tanaman masih bisa diselamatkan.

Advertisement ’’Meski bagian atas tanaman mengering, akar dan pangkal batangnya masih menyimpan energi untuk pertumbuhan berikutnya,’’ ujar Ilma, dikutip dari Jawapos.

Periksa Pangkal Batang dan Akar

Untuk mengetahui kondisi krisan, pemilik tanaman perlu memeriksa beberapa bagian, terutama pangkal batang dan akar.

Pangkal batang yang masih hidup umumnya terasa keras dan tidak rapuh. Sementara itu, akar yang sehat memiliki tekstur kokoh, tidak lembek, serta tidak mengeluarkan bau busuk.

Berdasarkan pengalamannya, Ilma mengatakan tunas baru bisa muncul dari pangkal batang maupun akar.

Ada pula tunas yang tumbuh ke samping atau ke bawah sebelum akhirnya mencapai permukaan media tanam.