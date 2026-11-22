PONTIANAK POST - Ragam anggrek tidak hanya terlihat dari perbedaan warna dan ukuran bunga.

Sejumlah jenis memiliki pola yang tidak biasa, mulai dari bercak berwarna gelap hingga bentuk bunga yang menyerupai objek tertentu.

Beberapa di antaranya juga merupakan hasil persilangan atau memiliki karakter bunga yang berbeda dari anggrek hias yang umum dijumpai.

Advertisement Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut lima anggrek dengan corak dan bentuk bunga unik.

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1. Oncostele 'Midnight Miracles' dengan bunga merah keunguan

Advertisement Oncostele 'Midnight Miracles' merupakan anggrek hibrida yang berasal dari persilangan dua spesies, yakni Rhynchostele bictoniensis dan Oncidium cariniferum.

Bunga anggrek ini memiliki warna merah keunguan gelap. Bagian bibir bunganya dihiasi pola totol yang menjadi salah satu daya tarik penampilannya.

Masa mekarnya disebut dapat berlangsung sekitar enam minggu. Berbeda dari sejumlah anggrek lain, bunga hibrida ini tidak memiliki aroma.

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2. Encyclia prismatocarpa dengan bercak ungu kecokelatan

Anggrek yang dikenal sebagai rainbow orchid ini memiliki kelopak memanjang dengan warna dasar hijau muda.

Keistimewaannya terletak pada bercak tegas berwarna ungu kecokelatan. Pola tersebut terlihat kontras dengan warna dasar bunga sehingga membuat tampilannya mudah dikenali.

Perpaduan warna dan bentuk kelopak menjadi daya tarik utama Encyclia prismatocarpa.