PONTIANAK POST - Krisan yang selesai berbunga membutuhkan perawatan agar dapat kembali menumbuhkan tunas.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah pemangkasan, tetapi pemilik tanaman perlu memperhatikan bagian batang yang harus disisakan.

Penghobi tanaman hias sekaligus penjual bunga krisan dan aneka tanaman, Ilma Khoirunnisak, menyarankan agar pemangkasan tidak dilakukan terlalu dekat dengan pangkal batang.

Advertisement Bagian pangkal batang dan akar masih berperan penting dalam pertumbuhan berikutnya. Karena itu, keduanya perlu dijaga agar tetap sehat.

Sisakan Batang 5–10 Sentimeter

Advertisement Menurut Ilma, pemangkasan bisa dilakukan ketika tanaman masih memiliki jaringan hidup. Pemilik tidak perlu menunggu seluruh batang dan daun mengering.

’’Tidak perlu menunggu seluruh batang dan daun mengering,’’ katanya.

Namun, pemangkasan jangan sampai menyentuh bagian pangkal tanaman. Ilma menyarankan agar batang disisakan sekitar 5–10 sentimeter dari permukaan media tanam selama pangkalnya masih sehat.

’’Yang paling penting justru menjaga pangkal tanaman dan akarnya tetap sehat. Karena dari bagian inilah nantinya tunas-tunas baru bisa muncul,’’ paparnya.

Tunas baru dapat tumbuh dari pangkal batang maupun akar. Dalam beberapa kondisi, tunas bahkan muncul ke samping atau ke bawah sebelum akhirnya mencapai permukaan media tanam.

Periksa Kondisi Tanaman Sebelum Memangkas

Sebelum melakukan pemangkasan, pemilik tanaman perlu memeriksa kondisi pangkal batang dan akar.