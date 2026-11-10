Prediksi Skor Trival Valderas vs Leganes di Copa del Rey: Eks Striker Real Madrid Jadi Pembeda

PONTIANAK POST - Leganes membawa misi mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan saat menghadapi Trival Valderas pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Ontime Butarque, Rabu (11/11/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Luis Carrión untuk mengembalikan kepercayaan diri tim berjuluk Los Pepineros tersebut setelah kekalahan 1-3 dari Albacete di Segunda Division.

Dikutip dari Sports Mole, Leganes memang memiliki keunggulan kualitas pemain, tetapi persoalan pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

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Leganes belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di kompetisi liga, dengan enam kekalahan dan satu hasil imbang.

Kondisi tersebut membuat mereka tertahan di peringkat ke-17 klasemen Segunda Division dengan koleksi 12 poin dari 13 pertandingan.

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Leganes sudah kebobolan 23 gol, salah satu catatan pertahanan terburuk di kompetisi kasta kedua Spanyol tersebut.

Meski demikian, kehadiran Alvaro Morata menjadi modal penting bagi Carrión karena mantan penyerang Real Madrid itu mencetak tiga gol dalam dua pertandingan terakhir setelah kembali dari hukuman skorsing.

Dalam konferensi pers yang dimuat situs resmi Leganes, Senin (9/11/2026), Carrión menegaskan timnya memiliki motivasi besar untuk memanfaatkan pertandingan Copa del Rey.

"Ini kesempatan untuk bermain bagus, menang, dan lolos ke babak berikutnya," kata Carrión.

Dia juga menegaskan Copa del Rey memiliki arti penting bagi Leganes dan timnya ingin melangkah sejauh mungkin.