Prediksi Skor Pamplona vs Eibar di Copa del Rey: Duel Beda Kasta di Navarra

PONTIANAK POST - CD Pamplona menghadapi SD Eibar pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Municipal Valle de Aranguren, Mutilva, Rabu (11/11/2026) pukul 01.00 WIB, setelah pertandingan ini dua kali mengalami penundaan.

Laga yang semula dijadwalkan pada awal November tersebut akhirnya ditetapkan ulang oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menjadi Selasa, 10 November pukul 19.00 waktu setempat.

Menurut pengumuman resmi RFEF pada 5 November, penjadwalan ulang dilakukan setelah pertandingan putaran pertama ditangguhkan menyusul meninggalnya Jesus de Miguel, pemain CD Tenerife.

Advertisement Situasi itu membuat Eibar harus menunggu lebih lama untuk memulai perjalanan mereka di Copa del Rey.

Eibar Kembali Bertanding Setelah Sepuluh Hari

Menurut preview resmi SD Eibar pada 9 November, tim asuhan Jokin Aranbarri kembali berkompetisi setelah sepuluh hari tanpa pertandingan.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Trival Valderas vs Leganes di Copa del Rey: Eks Striker Real Madrid Jadi Pembeda

Eibar terakhir bermain imbang 1-1 melawan Almeria di kompetisi Segunda Division.

Pertandingan melawan Pamplona menjadi kesempatan bagi Aranbarri untuk memberikan menit bermain kepada pemain yang jarang tampil sekaligus menjaga persaingan di dalam skuad.

Dalam ulasan prapertandingan di situs resmi klub, Eibar mengingatkan bahwa pertandingan sistem gugur satu laga memiliki risiko tersendiri.

Klub juga menekankan pentingnya menghormati Pamplona yang menganggap pertandingan ini sebagai salah satu momen terbesar dalam perjalanan musim mereka.

Eibar menempati peringkat keempat Segunda Division dengan 23 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Pamplona berada di peringkat ke-16 Grup 15 Tercera Federacion dengan tujuh poin dari sepuluh laga.