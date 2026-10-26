Wali Kota Singkawang Ingatkan Dinas PMTK Jangan Persulit Perizinan Usaha

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat memimpin apel pagi di lingkungan DPMTK Kota Singkawang, Senin (26/10/2026). (MC)

PONTIANAK POST - Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie meminta jajaran Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) tidak mempersulit proses perizinan yang dapat dipermudah.

Advertisement Pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan usaha dan pembukaan lapangan kerja.

Pesan tersebut disampaikan Tjhai Chui Mie saat memimpin apel pagi di lingkungan DPMTK Kota Singkawang, Senin (26/10/2026).

Ia menegaskan, pembangunan Kota Singkawang bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Advertisement Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui disiplin, integritas, dan kinerja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Singkawang harus kita anggap seperti rumah sendiri yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun bersama,” demikian pesan yang disampaikan dalam arahannya.

Pelayanan Perizinan Jadi Kunci Iklim Investasi

Tjhai Chui Mie menilai DPMTK memiliki peran strategis dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebab, proses perizinan turut menentukan kemudahan masyarakat mengembangkan usaha serta keyakinan investor untuk menanamkan modal.

Karena itu, ia meminta jajaran DPMTK memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Aparatur juga harus memberikan kepastian proses kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus perizinan.

Peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di Singkawang.

Dengan kemudahan perizinan, peluang pengembangan usaha dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat diharapkan semakin terbuka.

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ASN Diminta Buktikan Komitmen Lewat Kinerja

Selain menyoroti pelayanan perizinan, Tjhai Chui Mie mengingatkan ASN agar menunjukkan rasa memiliki terhadap daerah melalui hasil kerja nyata, bukan sekadar ucapan.

Menurutnya, setiap aparatur harus memiliki kepedulian dan kesungguhan dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik investasi Kota Singkawang,” ujarnya.