Kasus DBD Capai 222, Dinkes Singkawang Tekankan Pentingnya Gerakan 3M

Advertisement Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Singkawang, dr. Achmad Hardin, (MC)

PONTIANAK POST - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kota Singkawang mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan demam berdarah dengue (DBD) melalui gerakan 3M, terutama di tengah perubahan cuaca dan iklim.

Warga diminta rutin menguras dan menutup tempat penampungan air serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung genangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue.

Kepala Dinkes dan KB Singkawang, dr. Achmad Hardin, mengatakan tempat penampungan air yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi lokasi nyamuk bertelur.

“Masyarakat harus memastikan tempat penampungan air tertutup dan rutin dibersihkan. Ini langkah penting untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).

3M Dinilai Lebih Efektif daripada Mengandalkan Abate

Hardin menilai gerakan 3M lebih efektif sebagai langkah pencegahan dibandingkan hanya mengandalkan metode kimiawi seperti penaburan bubuk abate.

Menurutnya, penggunaan abate mulai mendekati kondisi resistensi dan membutuhkan biaya operasional relatif tinggi.

Meski demikian, stok abate di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) pemerintah masih mencukupi apabila diperlukan.

Ia menegaskan, pencegahan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging maupun bahan kimia. Masyarakat perlu konsisten menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk.

Fogging Dilakukan di Sekitar Rumah Korban

Dinkes Singkawang mencatat 222 kasus DBD hingga minggu ke-44 kalender epidemiologi atau November 2026. Dua orang di antaranya meninggal dunia.

Sebagai tindak lanjut, petugas telah melakukan fogging di sekitar tempat tinggal kedua korban.