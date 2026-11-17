PONTIANAK POST – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Singkawang terpantau normal. Namun, perbedaan harga yang cukup lebar antara SPBU dan pengecer di sejumlah daerah pedalaman Kalimantan Barat menunjukkan persoalan distribusi BBM bersubsidi belum sepenuhnya teratasi.

Pantauan di sejumlah SPBU memperlihatkan kendaraan roda dua, roda tiga, hingga roda empat masih dapat mengisi BBM. Meski demikian, kondisi setiap SPBU berbeda. Ada SPBU yang relatif lengang, sementara di lokasi lain kendaraan roda empat terlihat mengantre, bahkan terparkir di luar area SPBU hingga ke sisi jalan.

Advertisement Sejumlah SPBU di jalur utama Singkawang beroperasi selama 24 jam, di antaranya SPBU Pasiran, Setapuk, Ratu Sepudak, Sedau, dan GM Situt. Selain melayani kendaraan, beberapa SPBU juga melayani pembelian menggunakan jeriken.

Harga BBM di SPBU masih sesuai ketentuan. Biosolar subsidi dijual Rp6.800 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Pelaku usaha, Budi Kopma, mengatakan BBM merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BBM dibutuhkan untuk kegiatan produksi maupun mendukung operasional dan transportasi.

Advertisement Menurut dia, secara kasatmata distribusi BBM ke SPBU di Singkawang berjalan normal. Namun, penyaluran kepada masyarakat tetap perlu diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Jika sudah ada aturan setiap kendaraan pribadi dijatah sesuai ketentuan, maka turuti saja aturan itu. Namun, jika di luar batas atau tidak wajar, pemerintah, SPBU, dan pihak berwenang harus menganggap serius,” ujarnya.

Budi menilai persoalan utama bukan terletak pada harga BBM di SPBU, melainkan kesenjangan harga di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pelaku usaha di sejumlah daerah, harga BBM eceran, terutama solar, dapat melonjak tajam akibat keterbatasan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.

Di Melawi, misalnya, solar eceran dilaporkan mencapai Rp23.000 per liter, jauh di atas harga resmi Rp6.800. Di Kapuas Hulu, harganya berkisar Rp20.000–Rp27.000 per liter, bergantung lokasi dan ongkos angkut.